Une explosion s'est produite ce jeudi 17 janvier vers 9h10 sur le campus de la Doua près de Lyon. Trois personnes ont été légèrement blessées. — Romain Chanu / AFP

La frayeur du jour : Explosion spectaculaire sur le campus de la Doua

Le feu a pris ce jeudi matin sur le toit de l’un des bâtiments du campus de la Doua à Villeurbanne, après l’explosion de bonbonnes de gaz. Le sinistre a été maîtrisé par les pompiers. Trois personnes ont été légèrement blessées.

L’épisode Benalla du jour : Nouvelle garde à vue

Alexandre Benalla, le 19 septembre 2018 devant la Commission d'enquête du Sénat. - Alain JOCARD / AFP

L’ancien chargé de mission de l’Elysée a été placé en garde à vue ce jeudi matin, dans le cadre de l’enquête sur l’utilisation controversée de ses passeports diplomatiques. Alexandre Benalla est notamment entendu dans le cadre d’une enquête pour « usage de faux » et « obtention indue d’un document administratif », après un signalement de la présidence de la République.

La question du jour : Existe-t-il un régime bon pour la santé et écologique?

Une commission lancée par EAT a planché sur ce que pourrait être un régime alimentaire à la fois bon pour la santé et pour la planète. Les messages qui ressortent du rapport publié ce jeudi : il faudrait doubler la consommation mondiale moyenne de noix, de fruits, de légumes et de légumineuses et réduire de plus de 50 % la consommation de sucres ajoutés et de viande rouge dans les pays les plus développés.

Le hit du jour : Le tourniquet à canard géant qui intéresse Harvard

Un disque de glace près de 100 mètres de diamètre s’est formé sur une rivière du Maine, dans le nord-est des Etats-Unis, pour le plus grand plaisir des canards locaux. Le Boston Globe, par exemple, a demandé à un physicien d’Harvard ce qu'il en pensait.

La fausse joie du jour : Le lama de la ligne R était un dromadaire

Le trafic de la ligne R du Transilien reliant Melun à Montargis a dû être interrompu ce jeudi matin, après qu’un usager a signalé la présence d’un lama près des voies. Après vérification, ce n'était qu'un dromadaire, donc tout va bien.