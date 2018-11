Beaucoup de soleil, un peu de pluie... A quoi va ressembler la météo de samedi?

Le parvis du Trocadéro à Paris (image d'illustration). — STRINGER / AFP

Ce samedi, un grand soleil devrait accompagner les manifestations des « gilets jaunes ». Le beau temps finira par s’imposer samedi sur la majeure partie du pays, excepté dans le Sud-Est, selon les prévisions de Météo-France.

En ce moment || Temps souvent ensoleillé et encore très doux au sud. Au nord, la bise commence à dissiper la grisaille; le soleil brille déjà au nord-est. pic.twitter.com/cXKIoR2nZu — Météo-France (@meteofrance) November 16, 2018

Les brouillards et les nuages bas seront encore bien présents au lever du jour du nord-ouest vers le nord du Massif central et le sud de la Bourgogne ainsi qu’en vallée de la Garonne et en Val de Saône. Mais l’évolution sera favorable et le soleil devrait s’imposer sur la moitié nord et sur le quart sud-ouest du pays avant la mi-journée.

Des pluies sur le Roussillon et le Languedoc

Dans le Sud-Est, poussés par le vent d’est, les nuages vont s’étaler du pourtour méditerranéen jusqu’à Rhône-Alpes et le Massif Central apportant quelques pluies ou averses. L’activité pluvieuse sera plus marquée en cours d’après-midi sur le Roussillon et le Languedoc. En revanche, la Corse et l’est de la Provence devraient être moins exposées à la pluie, sous un ciel plus variable.

Il neigera sur les pré-Alpes vers 1.200/1.400 mètres, puis vers 1.000 mètres en soirée, ainsi que sur l’est du Massif central. La neige tombera également en fin de journée sur le relief des Pyrénées orientales à partir de 1600/1800m. Le vent de secteur est soufflera à 70 km/h entre la Corse et la côte d’Azur.

De faibles gelées matinales se produiront dans le Nord-Est. Ailleurs les températures minimales seront comprises entre 1 et 4 degrés au nord de la Seine, 5 à 9 degrés de la Bretagne au sud-ouest et 9 à 14 près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 7 à 14 degrés du nord-est au nord-ouest, 11 à 18 dans le Sud.