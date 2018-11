Les infos immanquables du jour: Gilets jaunes, une super-terre et la photo «kéké» de Castaner

Illsutration de l'opération des «gilets jaunes», prévue le 17 novembre 2018. — Allili Mourad/SIPA

L’article le plus lu du jour : Blocage du 17 novembre: «Le gouvernement doit réagir avant que ça ne tourne à la guerre civile»

On a déjà tous répondu présent à un événement Facebook pour au final ne pas y aller. Mais à en croire la carte des actions prévues le 17 novembre (on vous la met juste en dessous), la mobilisation de samedi devrait être massive. Nous avons interrogé des « gilets jaunes » sur leur détermination. Ils nous racontent tout cela par ici.

L’article le plus partagé du jour : Une «super-terre» découverte à seulement six années-lumière de chez nous

Une exoplanète située à six années-lumière de notre Soleil, une distance toute proche à l’échelle de l’univers. Une équipe internationale d’astronomes a découvert une « super-terre » en orbite autour d’une étoile « voisine » du système solaire, l’étoile de Barnard, selon une étude publiée, ce mercredi, dans la revue Nature.

Cette « super-terre », baptisée Etoile b de Barnard, a été débusquée dans la constellation d’Ophiucus, autour de l’étoile de Barnard distante de quelque six années-lumière de la Terre (une année-lumière équivaut à 9.460 milliards de km). « C’est vraiment notre voisine et nous aimons, d’une façon générale, rencontrer nos voisins », a déclaré Ignasi Ribas, de l’Institut d’études spatiales de Catalogne et l’Institut espagnol des Sciences de l’Espace (ICE-CSIC), coauteur de l’étude. Une proximité qui laisse l’espoir de l’étudier prochainement avec l’arrivée de nouveaux instruments d’observation plus performants. Plus d'infos par là.

L’article le plus à lire du jour : Christophe Castaner a-t-il vraiment posé torse nu pour une photo « kéké » ?

« Savez-vous qui est ce type qui, autrefois, passait ses nuits à jouer au poker avec la pègre marseillaise et qui était le protégé d’un caïd mort dans un règlement de compte ? » La question, accompagnée d’une photo du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, longs cheveux tombant sur la nuque, torse nu et les mains rentrées dans un jean, connaît un certain succès sur Facebook – notamment sur des pages de militants de la France insoumise.

« Savez-vous qui est ce type qui, aujourd’hui, menace les gilets jaunes de leur envoyer les CRS ? » poursuit le post, avant de livrer la réponse : « Eh, oui, c’est le [ministre] de l’Intérieur de Macron ! » Cette info vous étonne ? Lisez notre article par là.