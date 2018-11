Lyon: La grève se poursuit ce week-end dans le métro, davantage de perturbations

Les régulateurs du métro lyonnais sont en grève depuis le 12 novembre. — C. Girardon / 20 Minutes

La grève des métros à Lyon va continuer ce week-end. Les perturbations seront légèrement différentes samedi et dimanche sur le réseau. Si les métros ne circuleront toujours pas en soirée, ils tourneront également au ralenti dans la matinée.

Dans le détail, les perturbations seront les suivantes pour la journée de samedi : La ligne D ne roulera pas entre 7h et 8h30 puis à partir de 22h15. Le funiculaire F1, celui qui dessert le quartier de Saint-Just, sera interrompu de 7h48 à 8h30 avant de stopper son service à 22h36, contre minuit habituellement. Le funiculaire qui relie le quartier de Saint-Jean à Fourvière, ne fonctionnera pas non plus de 7h50 à 8h30.

La ligne C ne circulera pas de 18h30 à 20h15 puis à partir de 22h15.

Quant aux deux autres lignes de métro, elles seront impactées seulement en soirée. La A s’arrêtera de rouler à partir de 22h09 (dernier départ de Vaulx-en-Velin) et 22h13 dans l’autre sens. Même chose pour la ligne B.

Plus de perturbations le dimanche

Dimanche, la situation se complique puisque la grève touchera tous les métros en matinée. La ligne A ne circulera pas entre 6h30 et 8h30, la ligne B entre 6h40 et 8h30, la ligne C entre 7h et 8h30 de même que la D. Les deux funiculaires ne rouleront pas de 7h48 à 8h30, comme la veille.

En soirée, aucun service ne sera assuré sur la ligne C de 18h30 à 20h15 puis à partir de 22h15. C’est à cette heure-là que la ligne D sera également à l’arrêt. Enfin les derniers métros partiront à 22h07 sur la ligne A et 22h09 sur la ligne B.