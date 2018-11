9h30 : Philippe Martinez réclame une augmentation du Smic

Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a réclamé ce samedi au gouvernement une hausse du Smic pour calmer la grogne des « gilets jaunes », réitérant son opposition à participer à la mobilisation du jour à cause de la présence de l’extrême droite.

« Pourquoi on ne parlerait pas augmentation des salaires ? En cette fin d’année, le gouvernement va revoir la question du Smic. Pourquoi en termes de mesures pour aider le pouvoir d’achat on n’annoncerait pas une augmentation de ce salaire minimum ? », a-t-il suggéré sur Europe 1. Le Smic se situe actuellement à 9,88 euros brut, soit 1.498,47 euros par mois : « on ne peut pas vivre avec ça », a dit le numéro un de la CGT, qui réclame depuis des années un Smic à 1.800 euros brut mensuel.