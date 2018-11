Blocage du 17 novembre: Où seront les «gilets jaunes» à Marseille et aux alentours?

A Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, plusieurs mobilisations sont d'ores et déjà annoncées pour le blocage du 17 novembre...

Ce samedi sera marqué par la mobilisation des «gilets jaunes» A Marseille, comme partout ailleurs dans l’Hexagone, plusieurs rassemblements sont prévus pour protester contre les hausses du carburant.

Selon nos informations, plusieurs manifestations ont été déclarées en préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Un collectif de citoyens organisera un barrage filtrant au péage du Prado-Carénage dans les deux sens, entre 6 h 30 et minuit. Près de 500 personnes sont attendues.

Blocages à Aubagne et Aix

Le péage du pont de l'Etoile à Aubagne sera également le théâtre d’une mobilisation de 150 personnes. L’association des chauffeurs professionnels de la région Paca prévoit une mobilisation, toujours sous forme de barrages filtrants, rond-point des Lavandes à l’aéroport Marseille Provence. Entre 60 et 140 personnes sont annoncées entre 8 h et 17 h.

A Aix-en-Provence, entre 20 et 30 personnes du Bastion social, groupuscule d’extrême-droite, procéderont à un rassemblement statique avec drapeaux et banderoles cours Mirabeau, de 16 h à 17 h 30. Enfin, à Arles, entre 100 et 2.000 personnes se mobilisent, notamment au rond-point d’Arles Nord, de 6 h à 23 h. D’autres blocages non déclarés sont à prévoir, notamment à Port-de-Bouc.

Mathilde Ceilles