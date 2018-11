VIDEO. Blocage du 17 novembre: Quelles sont les perturbations prévues dans toute l'Alsace?

Des gilets jaunes préparent la journée de blocage du 17 novembre. (Illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Des opérations sont annoncées dans toute l’Alsace mais difficile de prévoir la mobilisation réelle ce samedi à Strasbourg, Haguenau, Colmar ou Thann.

La Fédération des motards en colère du Bas-Rhin a également appelé à une manifestation à pied dans Strasbourg à partir de 14h, également contre la « vidéoverbalisation », entre autres.

Opérations escargot, blocages de ronds points, mobilisation à un péage… Déclarés ou non en préfecture, plus d’une vingtaine de rassemblements des « gilets jaunes » sont prévus ce samedi en Alsace, à en croire les divers groupes et événements Facebook créés depuis fin octobre. Mais les manifestations pourraient converger autour des plus grandes villes de la région.

Contre la hausse des prix du carburant (mais pas seulement), certains organisateurs affichent publiquement les lieux de rendez-vous. D’autres les diffusent plus discrètement. Comme à Strasbourg (Bas-Rhin) où les informations circulent en privé via Messenger à la dernière minute. Mais les parkings de supermarchés de Geispolsheim et Hautepierre ont déjà été évoqués.

Les premières opérations devraient en tout cas débuter vers 7h30. Comme dans la zone commerciale de Vendenheim. Ou depuis Haguenau, Seltz et Soultz-sous-Forêts qui prendront la direction de la capitale alsacienne. Pour sa part, la Fédération des motards en colère du Bas-Rhin a appelé à une manifestation à pied dans Strasbourg à partir de 14h, également contre la « vidéoverbalisation », entre autres.

L’ampleur de la mobilisation difficile à prévoir

Pendant ce temps à Colmar (Haut-Rhin), un rassemblement est fixé à 8h sur le parking du Cora. Des manifestants doivent les rejoindre depuis la vallée de Munster. Tandis qu’à Mulhouse, un premier point de rendez-vous est prévu le matin au centre commercial de l’Ile Napoléon, avant un second en début d’après-midi en ville. Comme d’autres, encore, en vallée de Guebwiller, dans celle de Thann ou à Cernay.

A Sélestat, cinq groupes prévoient diverses actions de mobilisation dans la ville. Depuis la vallée de Schirmeck, Obernai ou Dorlisheim, les abords de Molsheim s’annoncent également perturbés. Alors que depuis Saverne, un blocage du péage d'entrée sur l'autoroute A4 de Monswiller est aussi programmé. Pour le sud de l’Alsace, le Sundgau (de Saint-Louis à Altkirch) sera touché. Comme Wissembourg, tout au nord.

Difficile, toutefois, de mesurer en amont l’ampleur possible de la mobilisation. Sur le premier réseau social mondial, le nombre de personnes intéressées aux événements ou membres des groupes alsaciens varie grandement. Leurs modalités d’action, d’ailleurs, sont loin d’être toutes précises. Mais dès les premières lueurs du jour, les « gilets jaunes » se montreront aux quatre coins de la région.