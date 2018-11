Incendies Californie Paradise — P.BERRY/20 MINUTES

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Chaque soir, le shérif du comté de Butte procède au funeste décompte des corps calcinés retrouvés lors des fouilles de la journée. Jeudi, le bilan du gigantesque incendie baptisé le « Camp Fire », qui a ravagé la ville de Paradise, dans le nord de la Californie, s’est alourdi de sept victimes, grimpant à 63 morts [66 pour l'ensemble des incendies qui ravagent l'Etat]. Surtout, Kory Honea a partagé un chiffre effroyable : 631 personnes sont désormais portées disparues, contre 130 la veille. Le bilan des sinistres devrait donc continuer de s’alourdir jour après jour, à mesure que les secours atteignent des zones reculées de la région boisée située aux pieds des montagnes. Le président américain Donald Trump se rendra samedi en Californie à la rencontre des personnes frappées par les incendies.

« Retarder, nier et détourner. » C’est le titre de la longue enquête du New York Times sur Facebook et sa gestion des crises de ces deux dernières années, notamment Cambridge Analytica et l’ingérence russe dans la présidentielle américaine. Jeudi, l’entreprise a contre-attaqué sur quelques points mais elle a mis fin à sa collaboration avec une firme de lobbyistes républicains qu’elle avait embauchée pour redorer son image et attaquer ses détracteurs, affirmant que Mark Zuckerberg n’était pas au courant. Facebook a également assuré qu’il n’avait pas ciblé le milliardaire George Soros, l’un de ses critiques les plus farouches.

En 1972, une galerie new-yorkaise avant vendu sa toile pour 18.000 dollars. Jeudi, ce tableau du peintre britannique David Hockney a été adjugé 90,3 millions de dollars lors d’enchères chez Christie’s à New York, établissant de très loin le record pour un artiste vivant. Hockney, 81 ans, n’en touchera toutefois pas un centime. La loi du marché de l’art est impitoyable. Portrait of an Artist (Pool with two figures) a détrôné Balloon Dog (Orange), de Jeff Koons, vendu 58,4 millions de dollars en 2013 .