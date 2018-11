Les infos immanquables du jour: Loi «anti-fessée», procès de la mère de Séréna et l'homosexualité dans le foot

Illustration d'une fessé. — Coll-Devaney/SUPERSTOCK/SIPA

Que vous soyez à Andance ou à Serrière, c’est l’heure des immanquables

L’article le plus lu du jour : Pourquoi la France a-t-elle autant de mal à voter une loi «anti-fessée»?

Les « violences éducatives ordinaires » (VEO) (fessées, gifles, etc) vont-elles enfin être interdites en France ? Comme l’a révélé Le Parisien ce jeudi, une proposition de loi « anti-fessée » est examinée en ce moment en commission à l’Assemblée nationale. Portée par la députée Modem Maud Petit, elle pourrait être votée dans l’hémicycle à la fin du mois.

Cette initiative est loin d’être une première. En début d’année, la même élue avait déposé un texte similaire, passé à la trappe. En 2016, sous la présidence de François Hollande, un amendement interdisant les violences corporelles avait même été voté… avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel un an plus tard, pour des raisons de procédure. En 2010, une proposition de loi avait déjà été déposée, sans être suivie d’effet. Un article à lire par ici.

« Une chose », une « chose vivante », « un bout de chou », sa « fille ». Aux gendarmes, aux magistrats, aux médecins, à son avocate et désormais au tribunal, Rosa Da Cruz a tout dit de Séréna. Tout, et souvent son contraire.

Poursuivie pour « violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente » sur sa fillette née après un déni de grossesse, cette quinquagénaire a été incapable d’éclairer les jurés sur les circonstances et les ressorts de sa dissimulation pendant deux ans dans le coffre de sa voiture. Un article à retrouver là.

L’article le plus à lire du jour : Equipe de France: Giroud le regrette mais affirme qu'il est «impossible d’afficher son homosexualité dans le foot»

A quelques heures d’affronter les Pays-Bas en Ligue des nations, l’attaquant de l’équipe de France Olivier Giroud a accordé une longue interview au Figaro et le buteur de Chelsea a abordé un sujet tabou dans le foot : l' homosexualité. « Quand j’ai vu l’Allemand Thomas Hitzlsperger faire son coming out en 2014, c’était fort en émotion. C’est là où je me suis dit qu’il était impossible d’afficher son homosexualité dans le football. Dans un vestiaire, il y a beaucoup de testostérone, de chambrage, les douches collectives… C’est délicat, mais c’est comme ça », lâche l’international français. Plus d'infos par là.