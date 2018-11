Non, Emmanuel Macron ne va pas supprimer la fête des mères

FAKE OFF Un canular d'un site douteux est partagé sur Facebook...

Non, Emmanuel Macron ne veut pas supprimer la fête des mères. — capture d'écran ICI L'info et montage 20 Minutes

Le canular a été partagé plus de 5.500 fois sur Facebook. Le 12 novembre, le site ICI l’info a publié une intox intitulée « Emmanuel Macron supprimera la fête des mères. » Ce titre a suscité l’indignation de plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.

Le rédacteur du site explique qu' « Emmanuel Macron a annoncé aujourd’hui que la fête des mères serait annulée en 2019 et remplacée par la " fête des gens qu’on aime bien " et ce pour casser tout lien avec la France de Vichy. Et de Pétain. » Le canular est accompagné d’un selfie détourné du président de la République.

ICI l’info est un site spécialisé dans la création de canulars. Le premier post du site indique que le site « vous offre l’infaux qu’il vous faut ». Créé le 6 novembre, il a été enregistré dans le Bas-Rhin.

Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron est visé par des rumeurs sur des suppressions de jours emblématiques : à peine élu, il lui avait été reproché de vouloir supprimer des jours fériés chrétiens.

