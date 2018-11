VIDEO. Attentats du 13-Novembre: Un hommage national rendu aux 130 victimes à Paris et Saint-Denis

Edouard Philippe devant le Bataclan, à Paris, le 13 novembre 2018, pour les commémorations du troisième anniversaire des attentats du 13- novembre 2015, qui ont fait 130 morts. — Benoit Tessier/AP/SIPA

Trois ans après les attaques du 13 novembre 2015, un cortège s’est rendu du Stade de France au Bataclan, sur les six lieux des attentats djihadistes, pour rendre hommage aux 130 victimes décédées. Pour la première fois, le président de la République n’assiste pas à ces cérémonies.

Il y a trois ans, jour pour jour, 130 personnes sont mortes et 350 autres ont été blessées après une série d’attaques menée par neuf djihadistes au Stade de France, à Saint-Denis, sur plusieurs terrasses de Paris, ainsi que dans la salle de concert du Bataclan.

« Rien ne nous est épargné trois ans après. C’est lamentable »

Le parcours a débuté au Stade de France, à Saint-Denis, en présence d’élus locaux, de victimes, du Premier ministre, Edouard Philippe, du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Un hommage a été rendu à Manuel Dias, unique victime de cette première attaque. Sa fille Sophie en a profité pour dénoncer auprès du Premier ministre du « parcours du combattant » imposé par le fonds d’indemnisation des victimes (FGTI). « Rien ne nous est épargné trois ans après. C’est lamentable », a-t-elle affirmé.

Le cortège a ensuite rejoint les bars et les terrasses attaqués, où 39 personnes sont mortes : le Carillon et le Petit Cambodge, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et la Belle équipe. Le parcours s’est achevé devant le Bataclan, la salle de concerts du XIe arrondissement emblématique de cette sanglante soirée. Les noms des « 90 vies fauchées en ces lieux » ont été énoncés devant les nombreux membres du gouvernement (Philippe, Castaner, Belloubet, Griveaux…), des policiers, des secouristes, des victimes, des proches de victimes et plusieurs centaines d’anonymes rassemblés dans un silence pesant.

Un procès qui pourrait avoir lieu en 2020

A 12h30, les associations de victimes Life for Paris et 13onze15 devaient tenir une cérémonie commémorative devant la mairie du XIe arrondissement. Cette journée se terminera par la remise officielle d’une « médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme », reconnaissance créée en juillet 2016, à des victimes du 13-Novembre à l’hôtel Matignon.

Certaines victimes attendent désormais la tenue du procès, qui pourrait avoir lieu en 2020. Malgré l’absence probable des commanditaires, le box des accusés réunira des membres de la cellule qui ont participé à la préparation des attaques et l’unique membre des commandos encore en vie, Salah Abdeslam, actuellement détenu à Fleury-Mérogis​. Il avait déposé les trois kamikazes du Stade de France le soir des attaques avant d’abandonner une ceinture explosive, laissant penser qu’il devait lui aussi mener une attaque-suicide.