Vous travaillez dans la police? Racontez-nous comment le manque de moyens influence votre quotidien

Elle était devenue la porte-parole des souffrances de toute une profession. Sa mort va-t-elle relancer le débat sur le malaise au sein des forces de l'ordre ? Maggy Biskupski, présidente de l’association Mobilisation des policiers en colère née au lendemain de l’attaque de policiers à Viry-Châtillon en 2016, a été retrouvée morte lundi avec son arme de service à son domicile de Carrière-sous-Poissy, dans les Yvelines.

L’association MPC avait vu le jour en octobre 2016, après l’attaque de Viry-Châtillon (Essonne), au cours de laquelle des policiers dans leurs véhicules avaient été surpris par 19 assaillants, encagoulés et gantés, qui leur avaient jeté des cocktails Molotov. Deux agents avaient été gravement brûlés, et deux autres plus légèrement.

Une fronde inédite

Cette attaque avait révolté les forces de l’ordre et provoqué une fronde inédite parmi les policiers. Certains d’entre eux avaient bravé leur devoir de réserve pour manifester à Paris et ailleurs en France pour exprimer leur « malaise » face à la « haine anti-flics », et dénoncer leur manque de moyens.

Des témoignages repris dans un rapport sénatorial publié cet été qui s’alarmait d’une « véritable crise » traversée par la police nationale.

