VIDEO. Le «Pink Legacy» vendu aux enchères: Voici les cinq diamants les plus chers au monde

LUXE Le « Pink Legacy », mis aux enchères ce mardi, va-t-il devenir le diamant le plus cher jamais adjugé ? En attendant de le savoir, petit tour d’horizon des cinq diamants qui ont le plus de valeur au monde…

Le Pink Legacy Diamond pèse presque 19 carats et son estimation oscille entre 26,5 et 44,1 millions d'euro. — Fabrice COFFRINI / AFP

« C’est le Léonard de Vinci des diamants. » François Curiel, responsable Europe et Asie de Christie’s, ne mégote pas lorsqu’il s’agit de parler du « Pink Legacy ». Le diamant rose exceptionnel, star d’une vente de prestige organisée ce mardi à Genève, en Suisse, est estimé entre 30 et 50 millions de dollars (entre 26,5 et 44,1 millions d’euros) par Christie’s, qui s’attend à voir monter les enchères.

« Il est exceptionnel par son poids, près de 19 carats mais aussi par sa saturation », reprend François Curiel. Ce diamant rose est en effet classé « fancy vivid », soit le plus haut grade d’intensité de couleur. « Ce type de pierre n’était encore jamais passé en salle de vente. » Pourtant, par le passé d’autres diamants ont battu des records en salles de vente. Petit tour d’horizon des diamants les plus chers au monde en vidéo.

Des acheteurs discrets

Vu les tarifs, on peut se demander qui sont les acheteurs potentiels de telles pièces d’exception. La société reste très discrète sur ces profils. « Ce sont des collectionneurs de pierres précieuses de couleur, des acheteurs très spécialisés », avance François Curiel. On n’en saura pas davantage, pas plus que l’identité du propriétaire actuel du diamant le plus cher au monde.