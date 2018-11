VIDEO. «Pink Legacy» adjugé au prix record de 44 millions d'euros: Quels sont les cinq diamants les plus chers au monde?

Le Pink Legacy Diamond pèse presque 19 carats et son estimation oscille entre 26,5 et 44,1 millions d'euro. — Fabrice COFFRINI / AFP

« C’est le Léonard de Vinci des diamants. » François Curiel, responsable Europe et Asie de Christie’s, ne mégote pas lorsqu’il s’agit de parler du « Pink Legacy ». Et pour cause, ce diamant rose exceptionnel, star d’une vente de prestige organisée ce mardi à Genève, en Suisse par Christie’s, a été adjugé à plus de 44 millions d'euros (50 millions de francs suisses), un prix record au carat.

« Ce diamant est exceptionnel par son poids, près de 19 carats mais aussi par sa saturation », reprend François Curiel. Ce diamant rose est en effet classé « fancy vivid », soit le plus haut grade d’intensité de couleur. « Ce type de pierre n’était encore jamais passé en salle de vente. » Pourtant, par le passé, d’autres diamants ont battu des records en salles de vente.

Des acheteurs discrets

Vu les tarifs, on peut se demander qui sont les acheteurs potentiels de telles pièces d’exception. La société reste très discrète sur ces profils. « Ce sont des collectionneurs de pierres précieuses de couleur, des acheteurs très spécialisés », avance François Curiel.

Selon le commissaire priseur de la vente, Rahul Kadakia, le fabuleux diamant, découvert il y a environ un siècle en Afrique du Sud, a été acquis par le joaillier américain Harry Winston, qui appartient au groupe horloger suisse Swatch.