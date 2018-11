Une femme rend hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre, le 17 novembre 2015. — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Pour certains, le souvenir de cette nuit reste vivace. Voire insupportable. Ce mardi 13 novembre, beaucoup vont se remémorer où ils étaient et ce qu’ils faisaient il y a trois ans, alors que la France était à nouveau la cible de plusieurs attentats revendiqués par Daesh. Un anniversaire qui a poussé Santé Publique France à publier un numéro spécial de son Bulletin épidémiologique hebdomadaire intitulé Les attentats de 2015 en France : mesurer leur impact en santé publique pour mieux préparer la réponse.

Son nom et son visage étaient associés au malaise des policiers. Maggy Biskupski, la présidente de l’association Mobilisation des policiers en colère (MPC), s’est suicidée lundi soir, selon des informations du Parisien et de BFMTV. La gardienne de la paix, âgée de 36 ans, s’est donné la mort avec son arme de service à son domicile de Carrières-sous-Poissy (Yvelines), d’après le Parisien, qui précise qu’une lettre a été retrouvée.

Stanley Martin Lieber, dit Stan Lee, la légende du comics, est décédé, ce lundi matin, à l’âge de 95 ans, dans un hôpital de Los Angeles, ont annoncé plusieurs médias américains. Depuis les années 1960, il a fait rêver des générations entières de lecteurs de bande dessinées. Stan Lee a révolutionné le « comic-book », la bande dessinée américaine et par répercussion la culture populaire mondiale. Il était l’un des pères, entre autres, de Spider-man, des X-Men, des Avengers, d’Iron Man, de Daredevil, des Quatre fantastiques ou encore de Hulk. Connu pour ses lunettes de soleil et son pull vert, il s’était assuré une popularité sans faille auprès des fans de bande dessinée et de « pop culture ».