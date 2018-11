VIDEO. Qui sont les «gilets jaunes»?

Des membres des «gilets jaunes» en train de manifester contre la hausse du prix des carburants le 9 novembre à Albert (Nord). — AFP

Derrière les pare-brise, de plus en plus d’automobilistes arborent un gilet jaune. Un symbole pour marquer leur soutien au mouvement des « gilets jaunes ». Ces derniers protestent contre la hausse du prix des carburants, et plus globalement contre la hausse du coût de la vie. Une pétition publiée sur Internet réclamant la baisse des prix du carburant a déjà réuni plus de 800 000 signatures.

Le 17 novembre, les « gilets jaunes » prévoient de bloquer les principales voies de circulation. Plus de 200 rassemblements devraient avoir lieu partout en France samedi prochain.