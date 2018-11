Les infos immanquables du jour: Le climat en Californie, «ChargeMentale Pédiatrie» et les règles pour donner un prénom

La Californie en proie aux flammes — 20 minutes - Slideshow

«Le changement climatique conduit à des sécheresses plus longues»

La Californie n’en finit pas d’être ravagée par les flammes. Depuis la semaine dernière, deux incendies meurtriers, le « Camp Fire » et le « Woolsey Fire » ont poussé de nombreux habitants à fuir leurs maisons. Trente-et-une personnes ont péri dans les flammes et on compte pour le moment 200 disparus. Dans la région de Sacramento, plus de 250.000 personnes ont reçu un ordre d’évacuation. « Ce n’est pas une nouvelle normalité, ceci est une nouvelle anormalité. Et cette nouvelle anormalité va se poursuivre, sans doute dans les 10 à 15 ou 20 ans », a dit le gouverneur de Californie, Jerry Brown, lors d’une conférence de presse dimanche. Pour Christelle Robert, prévisionniste à Météo France, le contexte météorologique actuel favorise ces grands incendies. C'est à lire là.

Un compte Twitter recense les meilleures «perles» des pères entendues en pédiatrie

« Il faut attendre ma femme, je connais pas son historique ni ses traitements ». Face au manque d’investissement de certains pères dans la santé de leur enfant, le compte Twitter « ChargeMentale Pédiatrie » a décidé de recenser les meilleures « perles » des pères entendues dans les services de médecine pédiatrique.

Crée en juin dernier, le compte Twitter « ChargeMentale Pédiatrie » compte une trentaine de témoignages d’internes en médecine pédiatrique. Le but ? Dénoncer le manque d’implication de certains pères de famille dans la santé de leurs enfants. Pour en savoir plus, c'est ici.

Fañch et Derc'hen refusés... Quelles sont les règles pour donner un prénom en France?

Après le tilde de Fañch, le c’h de Derc’hen. L’administration bretonne a refusé en août dernier d’enregistrer Derc’hen, le prénom d’origine bretonne choisi par les parents pour leur nouveau-né. Pour expliquer sa décision, l’état-civil de Rennes explique avoir appliqué une circulaire de 2014. Un texte contesté depuis le printemps dernier, après le refus d’enregistrer un petit Fañch à l’état civil. Selon quels motifs un officier de l’état civil peut-il refuser un prénom ? 20 Minutes fait le point par là.