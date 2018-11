VIDEO. 17 novembre: Gilets jaunes, bonnets rouges... Les objets symboles de lutte

La colère d'un automobiliste suite a la hausse des carburants. Cette colère est symbolisée par un gilet jaune. (Illustration) — SIPA

Ils se multiplient derrière les pare-brise. De plus en plus d’automobilistes arborent des gilets jaunes pour marquer leur soutien au mouvement contre la hausse des prix des carburants. Si la mobilisation est conforme au succès des dizaines et dizaines de groupes et d’événements créés sur les réseaux sociaux, la France devrait voir jaune samedi. Les gilets jaunes ne sont pas le premier vêtement à devenir le symbole de lutte. On se souvient des bonnets rouges. Et avant eux, d’objets comme des parapluies, des masques, et même des fleurs.

D’ailleurs, on se demande si vous comptez vous mobiliser samedi. Si vous voulez répondre, c’est par ici