Éducation: 10% de grévistes selon le ministère, mobilisation bien plus forte selon les syndicats

Illustration d'un collège en 2018. — Alain ROBERT/SIPA

Près de 10 % des personnels de l’Éducation nationale étaient en grève ce lundi, selon le ministère, tandis que les syndicats estimaient le taux de grévistes à un quart dans les écoles maternelles et élémentaires et près de la moitié dans les lycées et collèges.

Selon le ministère, confronté à la première mobilisation d’ampleur depuis le changement de majorité, 8,69 % des enseignants se sont mis en grève dans le premier degré, et 13,76 % dans le second degré. Le Snuipp-FSU, premier syndicat dans le primaire, estime lui qu’un quart des enseignants n’a pas fait école ce lundi, tandis que le Snes-FSU, premier syndicat dans le secondaire, évoque un taux de grévistes de 50 % dans les collèges et lycées.