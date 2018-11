VIDEO. Cinq infos dans le rétro: Cérémonies du 11-Novembre, incendies en Californie et palmarès des NRJ Music Awards

Donald Trump,Angela Merkel et Emmanuel Macron (de gauche à droite), le 11 novembre 2018 à Paris. (AP Photo/Francois Mori, Pool)/PAR183/18315467266685/POOL IMAGE/1811111405 — Francois Mori/AP/SIPA

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Les chefs d’Etat avaient rendez-vous à Paris pour le centenaire de l’Armistice

Ce dimanche à 11 heure, l’Armistice de la Première guerre mondiale avait 100 ans. Le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole devant 72 leaders mondiaux ce dimanche en fin de matinée sous l’Arc de Triomphe où se tenaient les commémorations du centenaire de l’armistice du 11-Novembre. « La leçon de la Grande Guerre ne peut être celle de la rancœur d’un peuple contre les autres », a-t-il tonné avant de lancer un appel en faveur de la coopération internationale et contre « le repli, la violence et la domination ». « Additionnons nos espoirs au lieu d’opposer nos peurs », a aussi lancé le chef de l’Etat français.

L’info en plus : Comme d’autres nombreux édifices religieux dans toute la France, les cloches de la cathédrale de Strasbourg (Bas-Rhin) ont sonné pendant onze minutes à 11h ce dimanche. Voilà pourquoi.

2. Des incendies ravagent la Californie

Les violents incendies qui ravagent la Californie ont causé la mort d’une vingtaine de personnes. Paradise, une ville de 26.000 habitants au nord de Sacramento, a été partiellement détruite par l’un des foyers de l’incendie qui s’est déclaré jeudi matin. Des sauveteurs ont découvert les restes de « plusieurs » personnes dans les vestiges de maisons calcinées, qui s’ajoutent au bilan d’au moins neuf morts dans la ville de Paradise, portant le bilan total à 23 victimes.

L’info en plus : Dans l’affaire de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, Erdogan affirme avoir partagé des enregistrements du meurtre avec Ryad, Washington et Paris. e corps de la victime aurait été dissous dans de l'acide, puis jeté dans les canalisations.

3. Un balcon s’effondre au passage de la marche blanche pour les victimes des immeubles effondrés à Marseille

Un balcon s'est partiellement effondré, faisant 3 blessés légers, samedi à Marseille sur le parcours de la marche blanche en hommage aux victimes de l’écroulement de deux immeubles vétustes du centre-ville, qui rassemblait plusieurs milliers de personnes. Jean-Claude Gaudin ne s’y est pas rendu : « Ma présence aurait pu provoquer des tensions », a estimé le maire LR de Marseille, dont les manifestants ont réclamé la démission.

L’info en plus : Une note confidentielle de l'ARS met en cause la gestion de la mairie dans le dossier de l’habitat insalubre. « Les populations les plus précarisées sont trop souvent maintenues dans des immeubles dangereux pour leur santé et leur sécurité », est-il indiqué.

4. Les NRJ Music Awards récompensent Kendji Girac, Jain et Bigflo & Oli

Le Palais des Festivals de Cannes accueillait ce samedi la 20e édition des NRJ Music Awards, diffusée sur TF1. Vous n’avez pas regardé ? On vous a tout résumé dans cet article. Alors que leur nouvel album La Vie de Rêve est attendu dans les bacs le 23 novembre, les deux frères rappeurs et toulousains Bigflo & Oli ont à nouveau été élus duo francophone de l’année. Récompés aussi Jain, Soprano et Kendji Girac.

L’info en plus : David Halliday a ému les spectateurs avec une chanson hommage à son père. Une émouvante « dernière lettre ».

5. Sprint final sur la Route du Rhum

A peine une semaine après leur départ, les meilleurs skippeurs ont déjà la Guadeloupe dans leur ligne de mire. François Gabart (Macif) et Francis Joyon (Ultime Idec Sport) sont au coude au coude dans les dernières heures, le premier n’ayant plus qu’une vingtaine de milles d’avance. Ils sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi.

L’info en plus : Le XV de France a bien cru l’emporter contre l’Afrique du sud samedi soir (26-29). Au lendemain de la défaite, leur entraîneur Jacques Brunel ne décolère pas.