Loire: Un maire offre un «bon carburant» mensuel de 50 euros pour se rendre au travail

En pleine grogne contre la hausse des prix à la pompe, le maire de Roche-la-Molière (Loire) a décidé d'offrir à ses administrés les plus modestes un «bon carburant» mensuel allant jusqu'à 50 euros pour se rendre à leur travail.

Le principe de ce coup de pouce, qui s'adresse aux personnes au Smic obligées de prendre leur voiture pour rejoindre leur lieu de travail, a été adopté vendredi, a expliqué à l'AFP Eric Berlivet, maire (ex-UDI, SE) de cette commune de quelque 10.000 habitants.

«Encourager ceux qui ont un emploi à ne pas y renoncer»

L'objectif de ce «bon carburant», d'une valeur de 50 euros pour un temps-plein, au prorata pour les temps partiels, est «d'encourager ceux qui ont un emploi à ne pas y renoncer du fait de la nouvelle augmentation de 7% des taxes sur le carburant prévue au 1er janvier», ajoute le premier magistrat de cette ville de la métropole stéphanoise.

Les bons seront distribués à partir du 1er janvier, pour une durée de six mois. Autre condition pour en bénéficier, parcourir entre 15 et 40 kilomètres pour se rendre à son travail, car au-delà il existe un dispositif d'aide fiscal, précise l'élu qui veut «privilégier l'action à la critique» et ignore encore le nombre de bénéficiaires potentiels de cette aide. Le maire avait apporté son soutien à Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle.