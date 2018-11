Oui, en France, on peut critiquer son employeur sur les réseaux sociaux

Allongés sur du carrelage à même le sol. Juste à côté des imprimantes. Six employés de la compagnie aérienne Ryanair ont été licenciés, le 5 novembre, pour avoir publié sur Twitter une « fausse photo » d’eux dénonçant leurs conditions de travail.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj