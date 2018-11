VIDEO. Les vidéos immanquables de la semaine: Prix du carburant, immeubles effondrés à Marseille et mort du dernier poilu

La hausse du prix du carburant fait gronder les automobilistes — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Samedi frileux, samedi heureux. En ce début de week-end, on vous propose de revoir l’actualité de la semaine avec notre sélection vidéo.

1- Immeubles effondrés à Marseille : le délabrement vu de près

Le choc. L’effondrement de deux immeubles dégradés à Marseille a provoqué la mort d'au moins huit personnes et soulevé la colère contre l’habitat indigne. Notre reporter a saisi des images de ces immeubles insalubres et dangereux.

2 - Pourquoi le prix du carburant augmente ?

Alors que la grogne des automobilistes s’intensifient et qu'un mouvement national est prévu le 17 décembre, on a cherché à en savoir plus sur le prix de l’essence. Explications ou plutôt Explicagifs (avec des gifs dedans !)

3- Qui était Augustin Trébuchon, dernier poilu officiellement décédé lors de la Grande Guerre ?

A dix minutes près… Augustin Trébuchon, soldat, est mort dix minutes avant la signature de l’armistice. Découvrez son histoire.

4 - Les accidents de sous-marin les plus meurtriers

12 août 2000. Le Koursk, sous-marin russe nucléaire russe, participe à un exercice en mer Baltique. Il ne remontera jamais à la surface. A son bord, 118 hommes. Le film de Thomas Vinterberg raconte cette tragédie qui n’est hélas pas isolée dans l’histoire de la navigation sous-marine.

5 - Sophia le robot, toujours aussi flippante

Elle nous ressemble mais… Nous avons rencontré Sophia l'androïde. Intelligente dans les limites de l’intelligence artificielle, elle a eu des réactions un peu… inquiétantes.