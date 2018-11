VIDEO. 11-Novembre: Les cartes postales de poilus, la mémoire de la Première Guerre mondiale

CENTENAIRE Seul moyen de communication entre le front et l’arrière, elles ont connu un formidable essor pendant la Première Guerre mondiale…

De nombreuses familles ont conservé les cartes postales envoyées pendant la guerre de 14-18 — N. Bourrel/Abecassis/Sipa

Dans beaucoup de familles, elles garantissent le souvenir de la Première Guerre mondiale. Celui d'un combat, celui d'un ancêtre parti sur le front et qui revint ou non au terme d’une guerre longue de plus de quatre ans. Les cartes postales connurent un véritable essor pendant la Grande Guerre.

Seul moyen de communiquer, elles étaient largement utilisées par les soldats et leurs familles qui se les envoyaient gratuitement grâce à la franchise militaire. Entre 4 et 5 milliards de lettres et cartes postales furent ainsi échangées pendant toute la durée du conflit.

A l'occasion du centenaire de l'armice du 11 novembre 1918, nous vous avons proposé de nous transmettre les photos de cartes postales conservées dans votre famille.