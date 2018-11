C’est l’heure du BIM: Donald Trump outrepasse ses pouvoirs, Google fait son mea culpa et les actes antisémites augmentent

Accusé d’avoir couvert des cas de harcèlement sexuel, Google a promis le 8 novembre 2018 transparence et soutien aux victimes. — Ng Han Guan/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Donald Trump accusé d’outrepasser ses pouvoirs

Est-il cette fois allé trop loin ? « Ligne rouge », « crise constitutionnelle » : le président Donald Trump était accusé jeudi d’avoir bafoué deux principes fondamentaux de la démocratie américaine, l’indépendance du judiciaire et la liberté de la presse. Rien que ça ! La veille, il a limogé son ministre de la Justice, Jeff Sessions, faisant craindre une reprise en main de la très sensible enquête russe. Le soir, la Maison Blanche a retiré son accréditation à un journaliste de CNN.

Des décisions controversées qui ont poussé dans la rue des centaines de personnes jeudi soir, devant la Maison Blanche à Washington et à New York. Brandissant des pancartes « Vous ne pouvez pas limoger la vérité » ou « Trump est un danger pour nous tous », les manifestants ont notamment demandé au Congrès d’intervenir pour « protéger l’enquête (russe) ».

Google fait son mea culpa et promet des changements

L’heure est aux excuses et aux promesses de changement. Accusé d’avoir couvert des cas de harcèlement sexuel, Google a promis jeudi transparence et soutien aux victimes, répondant ainsi à la colère de milliers de salariés qui avaient manifesté la semaine dernière, inspirés à leur tour par le mouvement #MeToo.

« Il faut reconnaître que nous n’avons pas toujours fait ce qu’il fallait par le passé et nous en sommes sincèrement désolés », a écrit le patron du géant technologique Sundar Pichai dans un email aux salariés. « Clairement nous devons effectuer des changements », a-t-il poursuivi, accompagnant son message d’un billet de blog détaillant les mesures allant dans le sens « de plus de transparence » et de « soutien ».

Les actes antisémites en très forte hausse sur les neuf premiers mois de 2018

Après deux années de baisse, les actes antisémites en France sont en très forte hausse (+69 %) sur les neuf premiers mois de 2018, s’alarme le Premier ministre Edouard Philippe dans une tribune publiée vendredi sur Facebook.

« Chaque agression perpétrée contre un de nos concitoyens parce qu’il est juif résonne comme un nouveau bris de cristal », affirme le chef du gouvernement dans cette tribune publiée exactement 80 ans après la funeste nuit de Cristal et ses exactions nazies contre les Juifs en Allemagne, le 9 novembre 1938.