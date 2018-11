Pédophilie dans l'Eglise: Sous pression, les évêques de France créent une «commission indépendante»

La conférence des évêques de France à Lourdes, le 3 novembre 2018. — ERIC CABANIS / AFP

Accusés d’inaction face aux scandales de pédophilie, les évêques de France ont annoncé mercredi la création d’une « commission indépendante » chargée de « faire la lumière » sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église depuis 1950. En dévoilant cette annonce lors de leur assemblée plénière à Lourdes, la Conférence des évêques de France (CEF) a également indiqué qu’elle pourrait à terme « proposer un geste financier aux personnes victimes ».

A l’occasion de leur réunion bisannuelle, les 118 évêques français avaient voulu lancer un signal fort en accueillant samedi, pour la première fois à Lourdes, des personnes abusées par des membres du clergé et en promettant « la tolérance zéro ». Tout en saluant une journée « historique », les victimes avaient, elles, affirmé « attendre des actes ».

Un rapport d’ici deux ans

Cette commission indépendante sera chargée de « comprendre les raisons qui ont favorisé la manière dont ont été traitées ces affaires », de « faire des préconisations » et d'« évaluer les mesures prises par la Conférence des évêques de France depuis les années 2000 ». Elle devra rendre « un rapport d’ici 18 mois à 2 ans ».

Ses contours seront précisés « dans les jours qui viennent », notamment le nom de « la personnalité qui aura la charge de la mettre en place, d’en nommer les membres et d’en préciser le périmètre ». Le porte-parole de la CEF, Mgr Ribadeau Dumas, a estimé qu’une telle commission pourrait être composée d’historiens, de magistrats, de spécialistes de l’enfance, de sociologues de l’institution et d’un « canoniste ».

« Il faudra être à la hauteur » de cette promesse

« C’est une bonne chose mais tout va maintenant dépendre des modalités de cette commission », a réagi auprès de l’AFP Olivier Savignac, partie civile au récent procès à Orléans d’un abbé pour atteintes sexuelles et d’un ancien évêque pour non-dénonciation. « La question des moyens humains et financiers de cette commission sera également cruciale quand on voit les moyens qui ont été déployés par exemple en Australie pour enquêter sur la pédophilie dans l’Église », a-t-il souligné. « C’est une annonce mais des annonces il y en a eu beaucoup dans l’Église depuis trente ans. C’est une belle promesse qu’on attendait depuis longtemps. Il faudra en être à la hauteur », ajoute François Devaux, président de l’association de victimes La parole libérée.

Parmi les autres mesures annoncées mercredi, les évêques entendent réaliser, en association avec les victimes, un « travail de mémoire en recueillant les récits des personnes victimes » et « accentuer le travail de prévention » avec des « actions de sensibilisation et de prévention ».