«J’ai envie de rejoindre le Bon Dieu et de mourir»... La déchirante vidéo d'un enfant de sept ans harcelé à l'école

La détresse d’un enfant victime de harcèlement à l'école a largement ému les internautes sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, un jeune garçon de 7 ans exprime sa volonté de mourir pour échapper à l’un de ses camarades qui le frappe quotidiennement.

La vidéo dure moins d’une minute. Face à la caméra, l’enfant de 7 ans se confie sur son calvaire. « Depuis l’année dernière, j’ai un petit garçon qui me tape tout le temps. Et aujourd’hui, c’est mon petit frère qu’il tape. J’ai dit à ma maman que j’ai envie de rejoindre le Bon Dieu et de mourir. J’en ai marre de ce petit garçon, il n’arrête pas de me taper tous les jours. Je veux rejoindre le Bon Dieu pour toujours », dit-il avant de fondre en larmes.

Elèves d’une école privée catholique

Selon Le Parisien, une plainte a été déposée en octobre par la mère des deux petits garçons. Le quotidien confirme que le petit garçon et son frère sont élèves dans une école privée catholique dans l’Aisne. La directrice de l’établissement assure que « les autorités compétentes ont été prévenues ». Si l’on ne sait pas qui est à l’origine de la vidéo, celle-ci a été visionnée par plusieurs milliers d’internautes, émus par les paroles du garçonnet.