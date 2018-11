La chrétienne Asia Bibi aurait été libérée. — ARIF ALI / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

« Elle a été libérée. On m’a dit qu’elle était dans un avion mais personne ne sait où elle va atterrir », a déclaré par écrit l’avocat d’Asia Bibi à l’Agence France Presse. La chrétienne, acquittée il y a une semaine après huit ans passés dans le couloir de la mort au Pakistan pour blasphème, mais qui était restée incarcérée depuis lors, aurait été libérée puis emmenée en un lieu sécurisé inconnu, selon Me Saif ul-Mulook.

L'« itinérance mémorielle » du chef de l’Etat n’avait pas besoin de cette polémique. Après les réactions indignées aux propos d’Emmanuel Macron, qui avait jugé « légitime » de rendre hommageau maréchal Pétain samedi aux Invalides, l’Elysée et le gouvernement ont tenté d’éteindre l’incendie.

La musique d’Un homme et une femme, le thème de Love Story et A bicyclette, c’était lui. A 86 ans, le compositeur Francis Lai, musicien attitré de Claude Lelouch, est décédé, laissant derrière lui ses mélodies à la fois simples et inoubliables. Autodidacte, né en avril 1932 de parents horticulteurs à Nice, Francis Lai avait commencé sa carrière en tant qu’accordéoniste du poète et chanteur Bernard Dimey, avec qui il a écrit des chansons pour le gratin de l’époque : Edith Piaf, Juliette Gréco ou encore Yves Montand. Pour Edith Piaf, il écrit sa première chanson, Le droit d’aimer.