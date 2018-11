Charleville-Mézières: Un immeuble s'effondre, sans faire de victime

Un véhicule de secours (Illustration). — NICOLAS MESSYASZ

Un immeuble de trois appartements s’est effondré, ce mercredi en début de soirée, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Pour l’heure, aucune victime n’est à déplorer, selon les pompiers du département, confirmant une information de L'Union.​

« Nous avons procédé au sauvetage d’une dame à l’aide d’une échelle dans l’immeuble. Nous procédons à des reconnaissances » pour d’éventuelles victimes, ont indiqué les pompiers, précisant qu’une cinquantaine de personnes des immeubles adjacents avaient été évacuées et placées en sécurité après l’effondrement survenu vers 19h20.

Le commissariat de Charleville-Mézières enquête

D’après la préfecture, l’immeuble était situé à proximité d’un magasin d’une chaîne de vêtements en travaux.

Selon le procureur de la République de Charleville-Mézières Laurent De Caigny, « il y a un certain nombre d’immeubles anciens voire vétustes dans la rue, dont certains d’ailleurs sont vides d’occupants et condamnés ». « Il n’y aurait pas de victime, pour autant j’ai demandé que soit ouverte une enquête pour déterminer les conditions d’effondrement de cet immeuble et notamment savoir s’il y a eu mise en danger de la vie (des habitants) », a ajouté le procureur.

Le commissariat de Charleville-Mézières est chargé de l’enquête.