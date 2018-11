Les infos immanquables du jour: Bébés nés sans bras, Macron et les retraités et le Goncourt pour Nicolas Mathieu

Illustration d'un bébé. — Free-Photos/Pixabay

Que vous soyez à Jonzac ou à Saint-Junien, c’est l’heure des immanquables.

Druillat, mercredi matin. Ce petit village de l’Ain a été au cœur de l’actualité ces dernières semaines. Bien malgré lui. Il est en effet l’épicentre de la zone dans laquelle sept bébés sont nés sans bras entre 2009 et 2014, selon une étude dévoilée en septembre par le réseau des malformations en Rhône-Alpes (Remera). Une enquête qui a fait grand bruit, au point d’amener le gouvernement à lancer récemment et, après moult rebondissements, une enquête nationale sur les foyers observés dans l’Ain, mais également dans le Morbihan et en Loire Atlantique. Un reportage de Elisa Frisullo à lire ici.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Pouvoir d'achat: «Je ne massacre personne», répond Emmanuel Macron à une retraitée

Pour Emmanuel Macron, qui poursuit son « itinérance mémorielle » à l’occasion du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, les journées passent et se ressemblent. Lors d’un déplacement à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, ce mercredi, le président de la République a, comme la veille, été pris à partie sur sa politique. Alors qu’il s’offrait un bain de foule, Emmanuel Macron a été interpellé par une retraitée sur la hausse de la CSG et la baisse du pouvoir d’achat. « On ne paye pas les gens qui travaillent (…) Pourquoi vous nous massacrez avec mon mari ? Pourquoi on nous baisse encore les retraites ? », a-t-elle demandé au chef de l’Etat devant les caméras des journalistes. « Je ne massacre personne », lui a répondu Emmanuel Macron, avant de reconnaître : « Je sais qu’il y a des gens qui galèrent. » Un article à lire là.

L’article le plus à lire du jour : VIDEO. Nicolas Mathieu remporte le prix Goncourt 2018 avec «Leurs enfants après eux»

Nicolas Mathieu a reçu mercredi le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone avec Leurs enfants après eux (Actes Sud), fresque politique et sociale, roman d’apprentissage sur l’adolescence. Le prix Renaudot a été attribué à Valérie Manteau pour Le sillon (Le Tripode), qui évoque la figure du journaliste et écrivain Hrant Dink, militant de la cause arménienne assassiné par un nationaliste turc. Elle ne figurait pas dans la liste des finalistes du prix. Les jurés du prix Renaudot ont également attribué un prix spécial à Philippe Lançon pour Le lambeau, qui a déjà remporté le prix Femina. Plus d'infos par ici.