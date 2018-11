Une électrice américaine vote à New York, le 6 novembre 2018. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

1-1, balle au centre. Mardi, les démocrates américains ont remporté la majorité à la Chambre des représentants pour la première fois depuis 2008. Les républicains ont cependant consolidé leur contrôle du Sénat, et remporté plusieurs postes clés de gouverneurs, notamment en Floride. Donald Trump, qui avait jeté toutes ses forces dans la bataille des midterms, a donc limité la casse. Mais les démocrates ont désormais le pouvoir de bloquer sa politique au Congrès et de relancer les enquêtes sur ses finances et sur la Russie. Bras de fer en vue.

Un nouveau corps, celui d’un homme, a été retrouvé sous les décombres des immeubles effondrés à Marseille, a annoncé mercredi le procureur Xavier Tarabeux. Les recherches pour retrouver d’éventuels survivants ont continué toute la nuit de mardi à mercredi, près de 48 heures après la catastrophe dans le centre-ville de Marseille, qui a fait au moins cinq morts.

Paris est toujours en vie dans cette Ligue des champions. En danger sur la pelouse du San Paolo, le PSG s’en est tiré avec un résultat suffisamment intéressant contre Naples (1-1) pour lui permettre de garder son destin en mains avant la réception de Liverpool, contre qui il faudra gagner. Car pour l’heure, Mbappé et compagnie sont toujours virtuellement reversés en Ligue Europa.