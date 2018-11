Lyon: La mairie décide de fermer le Bastion Social

Le Bastion social est né de l'ouverture de ce squat destiné aux ''Français de souche'' dans le centre de Lyon, fin mai 2017. — Illustration compte Twitter - GUD Lyon.

A peine réélu lundi, Gérard Collomb a été interpellé dans la foulée sur la présence des identitaires dans le Vieux-Lyon et sur le fait qu’il n’était encore jamais intervenu pour museler les lieux fréquentés par les nationalistes. Hasard du calendrier, la mairie de Lyon a annoncé ce mardi en fin d’après-midi qu’elle avait pris un arrêté visant à fermer le Bastion Social, bar associatif tenu par des anciens membres du GUD, confirmant ainsi une information du site rue89 Lyon.

La décision, dit-elle, est motivée par des « manquements graves » de sécurité. « L’état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle au maintien de l’exploitation de cet établissement », argumente-t-elle. Une visite des lieux avait été effectuée au mois de mai, révélant l’absence de moyens d’alerte ainsi que des dysfonctionnements de l’éclairage de secours.

Des mises en demeure restées sans réponse

Plusieurs mises en demeure avaient ensuite été adressées aux gérants « mais elles sont restées sans réponse ». Par ailleurs, la Ville a tenu à rappeler qu’elle « restera particulièrement attentive à toute tentative d’implantation de groupuscules extrémistes et identitaires ».

Le fondateur du Bastion social, Steven Bissuel, avait quitté le groupe au mois de septembre pour des « raisons personnelles et judiciaires ». Un mois plus tôt, il avait été condamné à une amende de 20.000 euros pour incitation à la haine raciale. Lors du 70e anniversaire de la libération d’Auschwitz, le jeune homme avait publié une image et un texte à caractère antisémite sur les réseaux sociaux. Il est également impliqué dans une autre affaire.

Au mois de mai, il a été mis en examen pour « violence avec usage ou menace d’une arme » à la suite d'une violente bagarre ayant éclaté dans un bar du 9e arrondissement.