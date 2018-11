Agression homophobe à Toulouse: «C’est de plus en plus violent», témoigne le délégué régional de SOS Homophobie

Jérémy Perrard, délégué régional Occitanie de l'association SOS Homophobie. — B. Colin / 20 Minutes

Le soir d’Halloween une jeune Toulousaine a été victime d’une violente agression homophobe. Le délégué régional de SOS Homophobie dénonce une multiplication des cas et augmentation de l’intensité des violences à l’égard de la communauté LGBTQI de la Ville rose.

Il appelle à la mobilisation des pouvoirs publics mais aussi des citoyens, notamment samedi lors d’une manifestation dans la Ville rose.

Coups de poing, de pied et de batte. Le soir d’Halloween, Laura, une jeune toulousaine a été victime d’une agression homophobe dans les rues de Toulouse par des hommes masqués.

Un nouveau cas qui vient s’ajouter à d’autres déjà recensés ces derniers mois par l’association SOS Homophobie selon son délégué régional en Occitanie, Jérémy Perrard.

Une jeune femme a été violemment agressée en ville le soir d’Halloween. Est-ce fréquent à Toulouse ?

Malheureusement ce n’est pas la première agression cette année à Toulouse. Ce que l’on remarque c’est que celles-ci sont de plus en plus violentes. En mai dernier, un homme a reçu des coups de couteau sur l'Île du Ramier. Cela a fait l’objet d’une condamnation puisque l’un des cinq agresseurs a été condamné à deux ans de prison dont un an ferme. Entre 2017 et 2018, le nombre de cas a augmenté de 10 % sur Midi-Pyrénées et depuis cet été ils sont de plus en plus nombreux, ce qui est inquiétant pour la communauté LGBTQI.

Cela reflète-t-il la réalité ?

On ne connaît pas tous les cas. Parfois, on le sait par des témoins car les victimes ne souhaitent pas porter plainte de peur de recroiser leurs agresseurs ensuite dans la rue. Au niveau régional, chaque semaine nous avons un signalement qui remonte, cela va de la personne qui se fait traiter de « sale PD » jusqu’au cas d’une personne trans qui s’est fait agresser par un agent hospitalier. Dans ce dernier cas, nous avons mis en place une médiation avec l’hôpital pour trouver une solution. A Toulouse, nous avons toujours des plaintes en cours d’instruction.

Comment expliquez-vous cette hausse des violences ?

Les victimes ont moins peur de témoigner sur les réseaux sociaux, on l’a vu ces derniers jours. Mais cela reste le haut de l’iceberg. Que la parole soit libérée grâce à la médiatisation, c’est une bonne chose. D’un autre côté, on voit que depuis le débat sur le mariage pour tous et plus récemment sur la PMA, il y a aussi un lynchage sur les réseaux sociaux, les gens n’ont plus peur d’être agressifs, de tenir des propos homophobes. Et au-delà de la parole, il y a les actes.

Que peuvent faire les associations ?

Dès que nous avons un signalement au niveau local, nous proposons aux victimes de porter plainte et nous les accompagnons en nous portant partie civile à leurs côtés. Dans le cas de l’agression au Ramier, le procureur s’est tout de suite saisi du dossier et cela a été jugé rapidement. Mais dans d’autres cas, cela peut prendre des mois. L’une des difficultés est aussi de rapporter la preuve, surtout lorsqu’il s’agit d’agressions verbales, contrairement à l’agression physique où la preuve est visible.

Il est aussi important de porter plainte car c’est un moyen de faire comprendre aux policiers que cela existe. Au commissariat de Toulouse, nous avons désormais un référent pour les agressions homophobes, mais il faut que tous les policiers soient formés, ainsi que les magistrats ou les enseignants. Il doit y avoir une prise de conscience des pouvoirs publics.

Est-ce que les lieux communautaires sont plus ciblés ?

Aujourd’hui, les agressions ont lieu partout, cela a été le cas avec celle de Laura. Un couple d’hommes a été récemment agressé verbalement place Wilson, et cela a aussi été le cas pour un couple de femmes place Arnaud-Bernard. Nous avons lancé à Toulouse une campagne avec le collectif d’associations dans les établissements communautaires, notamment dans les bars et les discothèques, ou des messages sont diffusés sur les écrans pour inciter les victimes à porter plainte.

Manifestation contre les agressions LGBTIphobes ! On se bouge le 10/11 à 17h M°Jean Jaurès !📢✊🏳️‍🌈 https://t.co/2pauGlYxHa pic.twitter.com/b1gbqeyS9x — Act Up Sud-Ouest (@actupsudouest) October 24, 2018

Nous devons nous mobiliser, comme ce sera le cas ce samedi, à 17 heures, a l’initiative d’Act-Up Sud Ouest qui organise une manifestation contre les discriminations au départ du métro Jean-Jaurès.