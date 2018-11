11-Novembre: Vous avez gardé des cartes postales de poilus? Envoyez-nous les photos

Deux exemples de cartes postales de poilus envoyées pendant la Première Guerre mondiale. — ABECASIS/SIPA

La France s’apprête à célébrer le centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale. La présence de Donald Trump est annoncé pour le 11-Novembre et Emmanuel Macron a entamé sa tournée mémorielle dans l’Est. Cela fait dix ans que le dernier poilu de France, Lazare Ponticelli, est décédé, et sept ans que le dernier soldat à avoir pris part aux combats nous a quittés. S’il ne reste plus de témoins directs de ce conflit qui fit environ dix millions de morts, il reste le souvenir dans de nombreuses familles. Beaucoup sont ceux qui ont conservé des souvenirs de cette époque. Dont des cartes postales, qui connurent un formidable essor pendant cette guerre que l’on voulut être la « der des der ». Les missives, pour les poilus et leurs proches, le seul moyen de communiquer.

>> Si vous avez conservé des cartes postales écrites par l’un de vos aïeux pendant la Première Guerre mondiale, prenez-la en photo et envoyez-la à temoignez@20minutes.fr Nous réunirons toutes les photos afin de rendre hommage aux poilus.