Les infos immanquables du jour: Les internautes défendent Karine Ferri, immeubles effondrés à Marseille et une larve dans une boîte de lait

Karine Ferri au défilé Etam à Paris, le 25 septembre 2018. — SIPA

Que vous soyez à Chanteloup-lès-Vignes ou à Brest, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus lu du jour : Photos dénudées de Karine Ferri: Des internautes «défendent» l'animatrice en publiant des photos de Hanouna nu

Touche pas à mon poste versus Karine Ferry, acte II. La guerre entre les « fanzouzes » (fans de Cyril Hanouna) et les supporters de Karine Ferri se poursuit sur les réseaux sociaux. Après la diffusion de photos dénudées de Karine Ferri dans TPMP ce mercredi, des fans de l’animatrice de TF1 ont décidé ce dimanche de diffuser, à leur tour, des photos de Cyril Hanouna entièrement nu, à l’époque où l’animateur de D8 officiait sur la chaîne Comédie +.

« #Hanouna ne voit pas où est le problème de ressortir à une heure de grande écoute, sans en avoir les droits ni l’accord de l’intéressée, des photos de Karine #Ferri nue. Il ne verra donc aucun problème à ce que je ressorte ici une photo de lui nous montrant ses énormes attributs », a tweeté un internaute, avec photo et vidéo à l’appui.

L’article le plus partagé du jour : Immeubles effondrés à Marseille: Pourquoi les opérations de secours sont-elles si difficiles?

« L’immeuble est tombé d’un coup. Comme s’il avait été aspiré par ses propres fondations. » Ismaël, seulement vêtu d’un short de bain et d’un tee-shirt, raconte et reraconte la scène, en grelottant. Puis il s’étonne. « Au bled, enfin chez moi en Côte d’Ivoire, des centaines de jeunes seraient arrivées sur place pour fouiller les décombres. Mais ici, votre obsession, c’est la sécurité… » A quelques mètres de lui, le policier qui fait le planton grimace et glisse, comme un rappel : « Le troisième immeuble commence à s’effondrer… » La scène se déroule à l’angle de la rue Moustier et de la rue d’Aubagne. A 30 mètres de là : le ballet des pompiers, qui déblayent comme ils le peuvent les restes des deux immeubles qui se sont effondrés ce lundi matin. Certains utilisent des poubelles vides, d’autres des paniers en osier. Un reportage à retrouver ici.

L’article le plus à lire du jour : Une larve vivante découverte dans une boîte de lait en poudre pour bébé

Une surprise de (petite) taille. La famille de Maxime, un habitant du Val-de-Marne, a découvert fin octobre une larve vivante dans une boîte de lait en poudre de la marque Gallia. « Ma belle-famille est installée en Chine, raconte-t-il à 20 Minutes, et cet été nous leur avons amené des boîtes de lait infantile achetées en France dans une grande surface. »

Il y a quelques jours, sa belle-sœur remarque que sa petite fille, âgée de 6 mois, a mal au ventre. « Elle a commencé à chercher s’il y avait un problème au niveau de l’alimentation, poursuit Maxime. Et c’est en préparant un biberon qu’elle est tombée sur la larve cachée dans la boîte (voir photo ci-dessus). » Un article de Nicolas Raffin à retrouver par ici.