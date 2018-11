VIDEO.Charente: Un nouvel élevage de cochons dénoncé par L214

ANIMAUX L’association L214 a diffusé des images captées dans un élevage de porcs en Charente où l’on voit des bêtes assaillies par les mouches, d’autres blessées et laissées a priori sans soins…

De nombreuses mouches ont été observées dans cet élevage de Charente. — Capture d'image vidéo L214

L’association de défense des animaux L214 a de nouveau diffusé une vidéo dénonçant les conditions d’élevage des animaux. Deux militants de la cause animale ont capté des images dans un élevage de cochons en Charente et les ont diffusées le 1er novembre sur leur page Facebook.

Les images montrent un élevage envahit par les mouches et certains animaux portent les marques de plaies non soignées. Les truies sont confinées pour nourrir leurs petits et ne peuvent se retourner, pointe aussi le militant dans la vidéo.

L’association a diffusé de nombreuses vidéos dénonçant les conditions d’élevage et d’abattage des animaux destinés à la consommation.