Météo: La Corse maintenue en vigilance orange orages et pluie-inondation

Dimanche, les averses orageuses se poursuivent sur le massif Corse, en particulier sur les parties centrale et orientale de l’île...

Météo France a maintenu ce dimanche la Corse en vigilance orange pour orages, pluies et inondation jusqu’à lundi à minuit, selon un bulletin diffusé à 06h00.

Les deux départements insulaires sont concernés par cet « épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée », a souligné Météo-France.

#Meteo2B ⛈La #HauteCorse est placée en vigilance Orange Orages et Pluie-Inondation a/c de ce soir 00h00 et jusqu’à lundi 05 novembre à 00h00 au moins

+ d'infos ➡️https://t.co/GhsPV87V3H

⚠️Soyez vigilants Adoptez les bons comportements ⤵️ pic.twitter.com/uDPsFlLiDQ — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) November 3, 2018

Les averses orageuses se poursuivent

Dimanche, les averses orageuses se poursuivent sur le massif Corse, en particulier sur les parties centrale et orientale de l’île. Depuis le début de l’épisode samedi soir, il est tombé, de Porto à la région de Solenzara ainsi que sur les versants est du massif, entre 30 et 60 mm. Par exemple, on a relevé 51 mm à Quenza, 31 mm à Conca, 40 mm à Sampolo, 29 mm à Solenzara.

Dans l’après-midi et surtout en soirée, les orages vont reprendre. Ils seront parfois forts pouvant être accompagnés de grêle, de rafales de vent avec des précipitations intenses de l’ordre de 40 à 50 mm en un couple d’heures.

On attend sur les versants est du massif, dans le centre et aussi sur les plaines orientales, des cumuls supplémentaires de l’ordre de 50 à 100 mm.

En ce moment || Une première vague d'#orages touche le sud-est de la #Corse. Une rafale de 100 km/h a déjà été observée à Bocognano. Soyez prudents et restez informés ▶️ https://t.co/FGpk4CevBd #VigilanceOrange pic.twitter.com/VHR6014xAP — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 3, 2018

Appel à la prudence dans les déplacements et les loisirs

Sur l’ensemble de l’épisode orageux, on attend des cumuls de l’ordre de 80 à 100 mm, et localement 130 à 150 mm voire un peu plus.

Les autorités recommandent la plus grande prudence dans les déplacements et les loisirs, et appellent à éviter d’emprunter le réseau routier secondaire.

En début de semaine, l’île avait déjà été balayée par la tempête Adrian avec des rafales à 160 km/h, faisant un blessé grave et privant d’électricité des milliers de foyers. Le niveau d’alerte rouge avait été déclenché.

20 Minutes avec AFP