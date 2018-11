Rouen: Quelque 800 personnes rassemblées contre l'homophobie après une violente agression

A Rouen, des centaines de personnes rassemblées contre l'homophobie. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Le nombre fait la force. Près de 800 personnes se sont rassemblées samedi sur le pont Pierre-Corneille à Rouen pour dénoncer les actes homophobes après l a violente agression d’un homme de 34 ans à la sortie d’une boîte de nuit, a-t-on appris auprès des organisateurs et de la police.

La victime de l’agression, qui a porté plainte contre X la semaine dernière, a expliqué aux enquêteurs avoir été « frappée à de très nombreuses reprises, avec de nombreuses insultes homophobes » après être « montée volontairement dans une voiture à la sortie d’une boîte de nuit rouennaise ». Selon son récit, « ses agresseurs sont parvenus à lui dérober 800 euros. La victime est ensuite parvenue à prendre la fuite, en profitant du sas de sortie d’une banque où il était entré pour aller retirer de l’argent au guichet sur demande de ses agresseurs », selon une source proche de l’enquête.

« On a voulu dénoncer la banalisation du discours homophobe »

Plusieurs temps de parole ont été organisés, en présence du maire de Rouen Yvon Robert, et de familles venues avec des enfants qui tenaient des drapeaux arc-en-ciel. Une lettre transmise par la victime de l’agression a été lue. « On a voulu dénoncer la banalisation du discours homophobe. Il y a toujours plus d’agressions », a déclaré Géraldine Chambon du centre LGBTI de Normandie. Une chaîne humaine a clôturé le rassemblement.

A Marseille, entre 200 et 300 personnes se sont également réunies sur le Vieux-Port, en portant des drapeaux arc-en-ciel. Ils ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes d’actes homophobes, dont plusieurs ont eu lieu dans le centre-ville et dans la région, comme à Arles où un étudiant homosexuel a été jeté dans le Rhône en juin.