VIDEO. Les vidéos immanquables de la semaine: Venise sous les eaux, harcèlement de rue et accident de ferry

Une jeune femme a décidé de filmer l'homme qui l'avait agressée sexuellement dans le métro (capture d'écran) — Capture d'écran

Un petit pont, un grand pont. Peut-être êtes-vous déjà en congé de l’actualité ? Si elle vous a manqué, jetez un œil sur notre récap tout en images. Comme tous les samedis, voici notre best of vidéos de la semaine.

Stop au harcèlement et aux agressions sexuelles. Une jeune femme, victime d’une agression dans le métro a décidé de ne pas laisser passer. « Un homme] m’a frôlé en me touchant les fesses et s’est retourné en me faisant un clin d’œil. […] Je l’ai laissé marcher devant moi en le filmant pour avoir une preuve ». Une enquête est en cours.

Connaissez-vous le « chansigne » ? Cet art permet de transcrire les mots d’une chanson en signes, puis de signes en mouvements en s’adaptant au rythme. Admirez.

Dans le port de Barcelone en Espagne, un ferry est entré en collision avec une grue. L’accident, rarissime, a causé un incendie. Plusieurs témoins qui se trouvaient sur place au moment des faits ont filmé la scène.

L’Europe fait face aux intempéries. A Venise, en Italie, l’eau de la lagune a envahi les rues. Une acqua alta hors du commun. La « Cité des eaux » a subi des inondations historiques, bloquant même la célèbre place Saint-Marc.

Comme le dit la phrase consacrée : « les images parlent d’elles-mêmes »…