C'est l'heure du BIM: Macron «ne lâche rien», plainte après l'appel à la «purge» et guerre TF1-Hanouna

Emmanuel Macron a sorti le cuir pour sa balade dans les rues d'Honfleur jeudi 1er novembre. — PATRICK SICCOLI PATRICK/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Dans les rues de la ville littorale de Honfleur, où il passe quelques jours « à titre privé et à ses frais » avec sa femme Brigitte, le président de la République a répondu aux rumeurs qui le disent fatigué, épuisé. « Tout va bien, rassurez-vous », a lancé Emmanuel Macron à des passants rassemblés devant le restaurant dans lequel il déjeunait. « Je suis simplement, comme tous nos concitoyens, attaché à l’équilibre de ma famille et aux habitudes que nous avons », a-t-il poursuivi. Et « ça fait plus de 20 ans que je suis là tous les 1er novembre et j’y tiens ».

Le préfet de Martinique monte au créneau. Après l'appel à une «purge» des policiers dans le département, Frank Robine a déposé plainte contre X ce jeudi, a annoncé la préfecture dans un communiqué. « Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’un message appelant à la violence, à la destruction des biens immobiliers et mobiliers de la police et à la rébellion lors des contrôles réalisés par les forces de l’ordre en Martinique, Franck Robine, Préfet de la Martinique, a déposé une plainte ce jour contre X, pour appel à la violence contre des forces de l’ordre », explique le texte.

La guerre entre TF1 et Cyril Hanouna continue. Jeudi, la chaîne a annoncé qu’elle avait saisi le CSA aux côtés de Karine Ferri après la diffusion de photos dénudées de l’animatrice dans Touche Pas à Mon Poste mercredi. Le communiqué dénonce « une campagne de dénigrement et de harcèlement moral que la direction de Canal ne peut ignorer » et précise que la coanimatrice de Danse avec les stars a adressé un courrier de mise en demeure à la chaîne. Cyril Hanouna a réagi en plateau, jeudi : « Ils (TF1) n’ont qu’un seul but, c’est tuer TPMP ».