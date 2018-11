Emmanuel Macron passe son week-end à Honfleur «à titre privé et à ses frais»

Emmanuel Macron salue les passants (et les photographes), le 1er novembre 2018. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Le mystère du lieu de villégiature du président n’aura pas duré longtemps. Emmanuel et Brigitte Macron passent la Toussaint à Honfleur, en Normandie. Un séjour « à titre privé » et aux frais du couple présidentiel, a précisé jeudi l’Élysée.

Le couple présidentiel s’est rendu en début d’après-midi au bistrot des artistes dans la vieille ville de Honfleur dans le Calvados avant de déambuler dans les rues de ville, saluant des passants et posant pour des selfies, a constaté un photographe de l’AFP. L’Élysée a précisé à l’AFP que le président de la République « réside à Honfleur dans un hôtel où il se rend depuis de nombreuses années ». « Il y réside à titre privé et à ses frais », a souligné la présidence.

Des habitués des cafés

« Le président de la République et son épouse ont par ailleurs comme chaque année leurs habitudes dans les cafés de la ville et ils n’en changeront pas », a ajouté la même source. D’après le quotidien Ouest-France, Brigitte et Emmanuel Macron réside à la ferme Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles dans une auberge normande du XVIIe siècle, qui propose des chambres de 360 à 1.205 euros la nuit (pour la suite avec vue sur mer).

Emmanuel Macron fait le pont de la Toussaint, de jeudi à samedi, « comme des millions de Français », avait précisé mardi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux à l’issue du Conseil des ministres avancé d’un jour.

Marathon des commémorations

Le chef de l’Etat est attendu dimanche à Strasbourg pour assister, dans la cathédrale, à un concert avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier pour marquer le début des célébrations du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale. Suivra, la semaine prochaine, une longue « itinérance » dans 11 départements de l’est et du nord sur les grands lieux de ce conflit, avant une cérémonie à Paris, le 11 novembre, avec près d’une centaine de dirigeants étrangers.

Emmanuel Macron sera donc « sur le terrain 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 la semaine prochaine », avait souligné l’Elysée mardi. « Il n’y a pas de coup de fatigue, mais oui il gère l’effort », a précisé la présidence, alors que plusieurs médias ont insisté sur la fatigue de Macron, confronté à un été et une rentrée difficiles.