Jets d'acide, incendies, heurts... Une centaine de personnes interpellées en marge d'Halloween

FLAMBEE Voitures et poubelle incendiées, heurts avec les forces de l’ordre... De Paris à Toulouse en passant par Lyon, Grenoble ou encore Rennes, la nuit d’Halloween a donné lieu à une flambée de violences…

Un voiture en feu dans un quartier de Toulouse. Illustration. — R. Gabalda - AFP

En France la nuit d’Halloween a pris des allures de Saint-Sylvestre. Elle a été marquée par une flambée de violences urbaines dans un contexte un peu particulier après l’appel à la violence et à une « purge » visant les policiers lancé sur les réseaux sociaux.

Malgré la « mobilisation renforcée » des forces de l’ordre annoncée par Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, de nombreux incidents ont émaillé la soirée dans l’Hexagone.

Des policiers visés par des jets d’acide en région parisienne

Dans l’Essonne, des policiers ont été visés avec une bouteille d’acide qui n’a pas atteint son but. Selon Le Parisen, ils intervenaient pour empêcher le pillage d’une épicerie de Montgeron par trois jeunes masqués. Dans le même département, des policiers ont essuyé des jets de pierre.

Dans le Val-de-Marne, 12 véhicules ont été incendiés et 36 personnes interpellées, dont un jeune de 18 ans qui a caillassé une voiture de police et aurait reconnu vouloir participer à la « purge ».

Un adolescent blessé à Rennes

La fièvre a gagné les rues de Rennes où, d’après Ouest France, une quinzaine de voitures a été incendiée et où les pompiers ont recensé plusieurs dizaines de feux de poubelles. Un adolescent a été blessé par une balle de type gomme-cogne, a priori lors de heurts avec la police.

Les flammes du côté de Grenoble

Il y a eu plus de 70 feux de poubelles ou de véhicules dans l’Isère, dans les quartiers de la Villeneuve et du Mistral à Grenoble mais aussi sur les communes d’Echirolles, de Pont-de-Claix et de Vienne. Selon la radio ISA, les pompiers ont été pris pour cibles à deux reprises.

Sept interpellations à Lyon

Sept personnes ont été arrêtées près de la place Bellecour, à Lyon, où ont eu lieu des « bousculades » et des « jets de projectiles sur la vitrine d’un fleuriste », a indiqué la préfecture du Rhône, qui a toutefois réfuté toute action « organisée ». Là aussi, les pompiers ont dû faire face à de nombreux incendies de véhicules et de poubelles.

Des groupes très mobiles de casseurs continuent d’arpenter les rues du centre-ville de #Lyon. Nombreuses #dégradations du mobilier urbain et quelques agressions physiques. #Halloween #Purge pic.twitter.com/A60jMgiZW2 — Julien Damboise (@JDANDOU) October 31, 2018

Deux policiers légèrement blessés à Toulouse

Deux policiers municipaux toulousains ont été légèrement blessés lors deux l’interpellation de deux hommes masqués qui agressaient les passant à mains nues. Dans la Haute-Garonne, les pompiers ont dû faire face à 27 incendies volontaires. Dix véhicules sont partis en fumée.

Nuit chaude à La Réunion

La nuit d’Halloween a été également agitée à la Réunion, notamment dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Jets de pierres, incendies… le syndicat Unité SGP Police annonce une dizaine d’interpellations. Des pillards en auraient profité pour voler des motos chez un concessionnaire.

La fête, ce n’est pas la casse.

Les policiers ne sont pas des cibles. La purge, ce n’est pas une blague.

Nous ne laisserons rien passer.

Je salue et soutiens nos forces de sécurité et secours qui étaient mobilisées cette nuit pour notre sécurité. pic.twitter.com/dGYrmgROh4 — Christophe Castaner (@CCastaner) November 1, 2018

D’autres incidents ont été signalés à Metz, Nantes ou encore Poitiers. Ce jeudi matin, Christophe Castaner a salué les forces de sécurités mobilisées pour Halloween. « La fête ce n’est pas la casse (…) nous ne laisserons rien passer », a-t-il prévenu.