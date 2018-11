Intempéries dans le Var: Un homme âgé retrouvé mort dans sa voiture

FAITS DIVERS Selon la préfecture du Var, les intempéries de ce 31 octobre ont demandé la mobilisation de 201 sapeurs-pompiers en plus du régime normal...

Le Var reste placé en vigilance orange pour les crues ce 1er novembre 2018, tandis que l'alerte orange «orages-pluies-inondations» a été levée. — AFP

Un homme âgé a été retrouvé mort ce jeudi matin dans sa voiture sur une route inondée de Saint-Antonin-du-Var. Selon France Bleu Provence, le conducteur se serait engagé mercredi soir sur la route inondée en raison des intempéries​ « avant de perdre le contrôle de son véhicule et de finir sa course dans un fossé ». Le véhicule aurait emprunté une route inondée interdite à la circulation, a indiqué pour sa part le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, lors d’un point presse ce jeudi matin, à Paris.

Une passagère se trouvait également dans le véhicule. Selon un communiqué de la préfecture, elle a passé la nuit dans la voiture et a été retrouvée en état d’hypothermie par la police municipale. La victime a rapidement été prise en charge par les secours et ses jours ne sont pas en danger.

Jeudi 1er novembre 2018, 11h : le #Var toujours en #vigilance « ORANGE » #inondation. Soyez prudents lors de vos déplacements et respectez les déviations mises en place. #METEO83 pic.twitter.com/s2YSgK0fNU — Préfet du Var (@Prefet83) November 1, 2018

Selon la préfecture, les intempéries de ce 31 octobre ont demandé la mobilisation de 201 sapeurs-pompiers en plus du régime normal. Les sapeurs-pompiers ont effectué une dizaine d’interventions relevant du secours à personnes, sur 95 interventions (parmi lesquelles de nombreux pompages et reconnaissances).

Le Var toujours en alerte orange pour « crues et inondations ».

A noter qu’un hélicoptère survolant Fréjus a réalisé une intervention avec hélitreuillage au cours de la nuit. Plusieurs zones y ont également été évacuées dans la soirée : 180 personnes ont été évacuées d’un camping, sept d’un autre et 216 personnes ont été évacuées d’une résidence.

Quant à l’épisode orageux intense des journées du 31 octobre et du 1er novembre, il a pris fin sur le département où les cumuls de pluie atteignent en moyenne 70 à

100 mm. Sur son site internet Météo France indique qu’il est tombé 552,5 mm dans le Var en octobre 2018 soit 70 % des précipitations annuelles. Pour cette journée de jeudi et jusqu’à la nuit prochaine, des averses orageuses pouvant occasionner des cumuls atteignant 50 mm sont prévues. Le département restait ce matin en alerte orange pour « crues et inondations ».