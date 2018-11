Intempéries: Bouches-du-Rhône, Var, Lozère et Gard en vigilance orange pour pluies orageuses

Des éclairs lors d'un orage (illustration). — Xavier Delorme

Après le Gard, la Lozère et le Var, les Bouches-du-Rhône ont été placées mercredi soir en vigilance orange pour orages et pluies/inondations, a annoncé Météo France qui a en revanche levé l’alerte orange pour l’Hérault et l’Aveyron.

Le Var reste aussi en vigilance orange pour une forte crue prévue sur la Nartuby, un affluent du fleuve Argens dans lequel il se jette au Muy. Le préfet a recommandé de différer tout déplacement dans la soirée de mercredi et la nuit suivante, en raison de ce risque d’inondations.

Plusieurs zones ont été évacuées dans la soirée à Fréjus : 180 personnes ont été évacuées d’un camping, 7 autres d’un autre et 216 personnes ont été évacuées d’une résidence, a indiqué mercredi soir la préfecture du Var.

Forte activité électrique, chutes de grêle et rafales de vent

Dans les Bouches-du-Rhône et le Var, une aggravation pluvio-orageuse, plus intense, va se former en mer Méditerranée et est attendue dans la soirée et la nuit. Des cumuls de 60 à 80 mm en moins de trois heures sont prévus, accompagnés d’une forte activité électrique, de chutes de grêle et de rafales de vent. Les cumuls attendus durant l’ensemble de l’épisode seront de l’ordre de 70 à 100 mm, localement 120 mm.

Dans le Gard et en Lozère, des lignes d’averses parfois orageuses vont se poursuivre mercredi soir et dans la nuit et pourront encore donner d’assez fortes intensités de pluie en quelques heures, de possibles chutes de grêle et de fortes rafales de vent. Cependant une accalmie se dessinera progressivement par le Sud. Au cours de l’épisode, les cumuls attendus sont de l’ordre de 50 à 150 mm. Ils atteindront localement 200 mm du massif de l’Aigoual au massif du Mont-Lozère.