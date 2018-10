Les infos immanquables du jour: Prix du carburant, violences scolaires et «l'épuisement de Macron»

Le post Facebook viral affirmant que l'enseigne E. Leclerc affiche le prix détaxé du carburant. — capture d'écran

Vous en rêviez ? Voici vos immanquables du jour.

L’article le plus lu du jour : E. Leclerc indique-t-il le prix du carburant avec et sans taxe?

En pleine grogne généralisée contre la hausse du prix des carburants – qui donne lieu à un appel au blocage des routes le 17 novembre, notamment relayé par Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen –, un post Facebook dénonçant les taxes en vigueur sur le carburant rencontre un succès conséquent. Vous voulez en savoir plus ? Il suffit de cliquer ici.

L’article le plus partagé du jour : Neymar risque six ans de prison à son procès en Espagne

Le magistrat espagnol qui devait juger Neymar pour les présumées irrégularités de son transfert au Barça, estime que le joueur encourt jusqu’à six ans de prison et que trois juges doivent donc présider son procès. Les détails de cette affaire sont à retrouver dans cet article.

L’interview à lire du jour : «L'épuisement de Macron est davantage politique que physique»

Un besoin de pause qui détonne avec l’image d’un président jupitérien, qui enchaîne les réformes à un rythme effréné et chute dans les sondages. Emmanuel Macron va faire le pont de la Toussaint, de jeudi à samedi, « comme des millions de Français », a indiqué le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. « Il n’y a pas de coup de fatigue, mais oui il gère l’effort », a déclaré la présidence. Sans convaincre totalement car de nombreux médias ont souligné la fatigue d’Emmanuel Macron, confronté à un été et une rentrée difficiles. Pour 20 Minutes, Stéphane Rozès, politologue et président de CAP, société de conseils en stratégie d’opinion, de marque et de conduite du changement, analyse le sens caché de ces quelques jours de repos. Une interview à lire par là.

L’article à lire du jour : Quel est le plan de Jean-Michel Blanquer pour lutter contre les violences scolaires?

Après l’onde de choc provoqué par l’affaire de la prof menacée par un élève à l’aide d’un pistolet factice à Créteil et le cri de désarroi des enseignants sur Twitter via le hashtag #PasDeVague, il fallait réagir. Le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer a annoncé quelques mesures du Plan d’actions pour la protection de l’École, qui sera finalisé le 15 décembre. 20 Minutes détaille ses principales annonces par là.

Le reportage à lire du jour : «J’aime parler à des personnes qui ont des sentiments»... A SOS Homophobie, les coups de fil se multiplient

Il est 20 heures et deux minutes. Dans une petite pièce éclairée par une lampe de bureau, dans un local parisien dont l’adresse est tenue secrète, le téléphone fixe sonne. « Bonsoir, je vous appelle mais ce n’est pas la première fois… », lance une voix hésitante. Celle d’un jeune homme. Il commence son histoire. « Je m’excuse si je suis un peu lent. Je cherche mes mots », prévient-il, très vite. « Ne vous inquiétez pas, j’ai tout mon temps », répond à l’autre bout de la ligne, son interlocuteur d’un soir, Philippe*, « écoutant » et responsable de la ligne d’écoute de SOS Homophobie. Alors que la France connaît une série d’agressions homophobes, l’association SOS Homophobie a enregistré une hausse d’appels de 34 % entre septembre 2017 et septembre 2018, sur sa ligne d’écoute. La suite du reportage est à découvrir dans cet article.