Comment vous débrouillez-vous face à la hausse des prix du carburant ?

Un automobiliste fait le plein dans une station service (photo d'illustration, 2018) — Pixabay

Les prix du carburant flambent. Un coup dur au pouvoir d’achat qui suscite une vague de colère parmi les automobilistes qui dénoncent notamment la hausse des taxes. Un appel au blocage des routes le 17 novembre a même été lancé, relayé par Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Et les intox circulent.

Et vous, comment vous débrouillez-vous au quotidien ?

>> Vous êtes automobiliste et vous devez faire face à la hausse des prix du carburant. Comment vous débrouillez-vous ? Laissez-vous votre voiture au garage et prenez-vous les transports en commun ? Tentez-vous le covoiturage ? Traquez-vous les stations-service affichant les prix à la pompe les plus bas ? Vous fixez-vous une somme précise plutôt que de faire le plein ? Vous pouvez témoigner dans les commentaires ou envoyer un mail à temoignez@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Si vous souhaitez garder l’anonymat, celui-ci sera respecté. Merci d’avance.