Dordogne: Appel à témoins après la disparition inquiétante d'un homme de 38 ans

Cet homme de 38 ans est porté disparu depuis le 27 octobre. — Gendarmerie

La gendarmerie de la Dordogne vient de diffuser un avis de recherche, après la disparition inquiétante de Rodrigue Wattrelot, 38 ans. Ce Lillois d’origine a quitté son domicile de Saint-Germain-et-Mons, près de Bergerac, samedi 27 octobre vers 19 h, et sa famille est sans nouvelle depuis.

L’intéressé, dépressif, non dangereux, a quitté son domicile à pied, précise la gendarmerie. Il était vraisemblablement vêtu d’une veste à capuche matelassée de couleur marron.

Il mesure entre 1,92 m et 1,95 m, est de corpulence maigre, et a les cheveux châtain foncé, mi-longs et raides. Ses yeux sont marrons et il porte un bouc. Ses lunettes de vue ont une monture noire.

En cas d’information, la gendarmerie de Bergerac est joignable au 05.53.74.70.00 ou via le 17.