Intempéries: 45.000 foyers privés d'électricité, cinq départements en vigilance orange «pluies et inondations»

METEO « Plus de 80 % des foyers » ont été « réalimentés en électricité », a ajouté Enedis, précisant que les « équipes sont toujours mobilisées »…

Neige et routes dans Strasbourg et alentours le 14 01 2009 — G. VARELA / 20 MINUTES

Si le courant revient progressivement, près de 45.000 foyers (hors Corse) sont toujours privés d'électricité, ce mercredi, après les chutes de neige et les fortes pluies qui ont touché la France, a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, Enedis.

Épisode Neigeux : point situation à 9h : 80% des foyers réalimentés en électricité ce matin. 160 groupes électrogènes #GE sont en cours d'installation dans les secteurs les plus isolés. #ServicePublic #neige pic.twitter.com/MWrE3t1mcv — Enedis (@enedis) October 31, 2018

Les principales zones touchées par ces coupures de courant sont « Auvergne, Rhône et Loire », a détaillé le gestionnaire du réseau lors d’un nouveau point d’information vers 4h30. Lors du point précédent, mardi soir, Enedis comptait encore 60.000 foyers privés d’électricité. « Plus de 80% des foyers » ont été « réalimentés en électricité », a ajouté Enedis, précisant que les « équipes sont toujours mobilisées sur le terrain afin de rétablir dans les plus brefs délais les foyers » concernés.

Près de 4.000 foyers privés d’électricité en Corse

Ces chiffres ne prennent pas en compte la Corse, dont le réseau est géré par une autre filiale d’EDF. Sur l’île, 4.000 foyers restaient privés de courant mardi en fin de journée, après le passage de la tempête Adrian. Cinq départements sont désormais placés en vigilance orange pour des risques de pluies, d’inondations et de crues, a annoncé Météo France​, ce mercredi. L’Aveyron, le Gard, l’Hérault et la Lozère, et le Var sont concernés par cette alerte.

Des pluies orageuses sont prévues, ce mercredi, sur le pourtour méditerranéen. Elles seront soutenues toute la journée et se renforceront dans l’après-midi notamment sur les Cévennes. Ces pluies atteindront par endroits 200 mm.