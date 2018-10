Pluies, orages, neige... A quoi va ressembler la météo de mercredi?

INTEMPERIES Quatre départements du sud de la France, l’Aveyron, le Gard, l’Hérault et la Lozère, ont été placés en vigilance orange par Météo France pour orages et pluies/inondations…

Pluie à Strasbourg, le 9 février 2016 (image d'illustration). —

Ce mercredi sera placé sous le signe du parapluie sur tout le pays. Le temps sera marqué notamment par des pluies et des orages, selon les prévisions de Météo-France. Cinq départements sont toujours placés en alerte orange aux orages, pluies et inondations.

Quatre départements du sud de la France, l’Aveyron, le Gard, l’Hérault et la Lozère, ont été placés en vigilance orange pour orages et pluies/inondations. L’épisode pluvieux et orageux dans ces départements est prévu mercredi à partir de 8 heures et jusqu’à 22 heures, selon Météo-France. Le département du Var a aussi été placé en vigilance orange pour une « forte crue prévue sur la Nartuby », un affluent du fleuve Argens dans lequel il se jette au niveau de la commune du Muy.

A partir de la nuit prochaine, nouvel épisode d'intempéries sur le Sud-Est. En journée de demain, intensification des #orages s'organisant en lignes sur Hérault, Aveyron, Gard et Lozère : fortes intensités pluvieuses (50 à 80 mm / 3h). Restez vigilants. #VigilanceOrange pic.twitter.com/TdmPGahXdE — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 30, 2018

Des pluies continues du Sud-Ouest à la Bretagne

Des pluies orageuses se mettront en place dès l’aube sur le pourtour méditerranéen. Elles seront soutenues toute la journée et se renforceront dans l’après-midi, notamment sur le relief cévenol, où les cumuls seront à surveiller. Ces pluies atteindront par endroits 200 mm. Le vent de sud-est sera fort sur les Cévennes avec des rafales dépassant les 100 km/h. Il sera assez fort près de la Méditerranée avec des rafales de l’ordre de 60 à 80 km/h.

Le temps sera faiblement pluvieux en journée sur la Corse, où les précipitations se renforceront dans la soirée. Sur la moitié ouest, le ciel restera couvert avec des pluies éparses en matinée. Dans l’après-midi, les pluies seront plus continues du Sud-Ouest à la Bretagne. Les précipitations seront plus marquées sur le relief des Pyrénées avec de la neige à 2.000 mètres le matin, s’abaissant à 1.200 mètres en soirée.

Des températures entre 1 et 5 degrés dans le Nord-Est

Le vent d’autan sera marqué sur le sud du Tarn avec des rafales atteignant les 100 km/h. De la frontière belge au Nord-Est et sur le nord de la vallée du Rhône, le ciel sera bien gris avec quelques pluies s’échappant. Sur les Alpes, la limite pluie-neige remontera vers 1.800 mètres. Quelques gelées seront attendues dans le Nord-Est, le massif Central, localement dans le Centre et sur les collines normandes.

Sur la moitié nord, les températures minimales seront comprises entre 1 et 5 degrés, 3 à 8 degrés dans le Sud, jusqu’à 7 à 13 degrés dans le Sud-Est. Les maximales atteindront 9 à 15 degrés en général, 15 à 19 en bord de Méditerranée.