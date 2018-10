Près d’un tiers des Français limitent le chauffage pour réduire leurs dépenses

La facture de chauffage pose de plus en plus de difficultés à certains ménages (image d'illustration). — Frederic Scheiber/20MINUTES

Malgré le froid, ils ont été contraints de limiter le chauffage dans leur habitation. C’est la réalité de près d’un tiers (30 %) des Français cette année, afin de réduire les dépenses liées à l'énergie. Ce chiffre est issu d’un rapport publié ce mardi par le médiateur national de l’énergie, deux jours avant le début de la trêve hivernale.

Par ailleurs près d’un Français sur dix (9 %) affirme avoir eu des difficultés à régler certaines factures d’énergie, un chiffre stable sur un an. Selon les premiers résultats du baromètre, 15 % des personnes interrogées disent avoir souffert du froid dans leur logement l’hiver dernier.

Les prix du gaz en constante augmentation

Depuis le début de l’année, les prix du gaz naturel et du fioul, deux énergies très utilisées pour le chauffage, ont augmenté du fait de la remontée des cours du pétrole. En conséquence, les tarifs réglementés du gaz, appliqués à environ 4,6 millions de foyers et révisés mensuellement, n’ont pas cessé d’augmenter ces derniers mois. Les autres abonnés au gaz ont choisi des offres de marché dont certaines sont à prix fixe sur une période donnée et d’autres indexées sur les tarifs réglementés.

Les tarifs réglementés de l'électricité, appliqués à près de 80 % des Français, ont augmenté de 1,7 % en août 2017, puis de 0,8 % en février, avant de reculer de 0,5 % en août dernier. L’an dernier, les fournisseurs d’énergie ont réalisé 544.000 opérations de coupure ou de limitation de puissance du fait d’impayés, souvent juste avant ou juste après la période de trêve hivernale, qui commence le 1er novembre et s’achève le 31 mars.